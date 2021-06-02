Manisa FK’dan ilk hamle

Futbolda yeni sezonda tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü ilk resmi transferini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar geçen sezon Yılport Samsunspor forması giyen stoper Veli Çetin'i kadrosuna dahil etti. Manisa'ya gelen deneyimli stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandı.

SADİ DE GELİYOR

Beşiktaş altyapısından yetişen 26 yaşındaki oyuncu, 2013'te Menemenspor'da profesyonel oldu, Göztepe ve Samsunspor formalarını terletti. Geçen sezon Samsunspor'da Play-Off'lar dahil 21 karşılaşmaya çıkan Veli, 5 kez fileleri sarstı. Veli, kariyerinde 279 maça çıktı, 35 gol kaydetti. Manisa FK, GZT Giresunspor'dan defans oyuncusu Sadi Karaduman'la da anlaşmıştı.

PAİXAO'YA KANCA ATTI

Manisa FK, Altay'ın Portekizli futbolcusu Marco Paixao'ya talip oldu. Altay formasıyla 1. Lig'de üst üste 3 sezon gol kralı olan 36 yaşındaki yıldız golcüyü renklerine bağlamak isteyen Manisa FK, 1 yıl daha kontratı bulunan oyuncuyla temaslarını sürdürüyor. Polonya ekibi Lechiaü Gdansk'tan gelen ve Altay'da ilk sezonunda 34 maçta 29, geçen sezon 35 maçta 23 ve bu sezon da 36 maçta 25 gol atmayı başardı.

MUSTAFA EFE, G.SARAY'DA

MANİSA Futbol Kulübü'nün U-15 Takımı'nda forma giyen Mustafa Efe Kansız, Süper Lig'in devi Galatasaray'a transfer oldu. Efe, U-15 Takımı'nda 17 maçta 4 gol attı. Manisaspor altyapısında futbola başlayan ve sonra Manisa FK'ya transfer olan 16 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı kulübün altyapısına dahil oldu.

YAPRAK DÖKÜMÜ BAŞLADI

2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu namağlup şampiyon tamamlayıp adını 1. Lig'e yazdıran Manisa Futbol Kulübü'nda ayrılaklar da başladı. Siyah-beyazlıların, iç transferde iki isimle yollarını ayırmaya hazırlandığı öğrenildi. Manisa Futbol Kulübü'nde yönetimin Mehmet Güven ve kaleci Yusuf Balcıoğlu'na kendilerine kulüp bulmaları yönünde haber gönderdiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Manisa FK formasıyla 27 maça çıkıp 1 gol kaydeden Mehmet Güven, 867 dakika süre aldı. Kaleci Yusuf Balcıoğlu ise toplam 10 maçta 854 dakika şans buldu.