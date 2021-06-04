A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında karşılaştığı Moldova’yı mağlup etti

STAT: Benteler Arena

HAKEMLER: Sascha Stegemann **, Marco Achmüller **, Dominik Schaal **

TÜRKİYE: Uğurcan ***, Zeki **, Merih **, Çağlar ** (46 Kaan *), Umut **, Okay ** (79 Taylan *), Kenan **, Yusuf *** (68 Orkun *), Ozan Tufan ** (46 Cengiz ***), Hakan ** (68 Ozan *), Burak *** (84 Mert ?)

MOLDOVA: Celeadnic *, Jardan **, Posmac **, Potirniche **, Arhirii **, Antoniuc ** (67 Costrov *), Rata **, Anton ** (57 Dros *), Spataru ** (87 Clescenco ?), Platica **, Damaşçan ** (67 Nicolaescu *)

GOLLER: Dk. 58 Burak, 77 Cengiz

SARI KART: Damaşçan (Moldova)

A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Almanya'da karşılaştığı Moldova'yı 2-0 mağlup etti. 16. dakikada Yusuf'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Burak'ın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Celeadnic'ten geri döndü. 29'da Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direkte Merih'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 34'te son çizgi dibinden Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta kale önünde Zeki dokunuşunu yaptı. Meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

CENGİZ SKORU BELİRLEDİ

36'da Damaşçan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Platica'nın sert şutunda topu kaleci Uğurcan çeldi. 58'de Okay'ın yerden uzun pasında Hakan Çalhanoğlu topuk pasıyla Burak'ın önüne bıraktı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Burak'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 77'de Uğurcan'ın uzun degajında topla buluşan Cengiz'in içeri kat ederek yaptığı vuruşta top filelere gitti: 2-0. Maç 2-0 bitti.

KRAL SAHNEYE ÇIKTI

A Milli Futbol Takımımızın kaptanı Burak Yılmaz, Moldova karşısında ekibimizi öne geçiren golüyle milli forma altındaki 29. golünü kaydetti. 'Kral' lakaplı golcü oyuncu 67. kez milli formayı sırtına geçirdi.

AY-YILDIZLILAR SİL BAŞTAN

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son karşılaşmaya göre ilk 11'in tamamını değiştirdi. Gine maçında oynayan Mert Günok, Mert Müldür, Kaan, Ozan Kabak, Rıdvan, Mahmut, Dorukhan, Cengiz, İrfan Can, Abdülkadir ve Enes'in yerine bu maçta, Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz ilk 11'de görev yaptı.

MAÇI NİHAT ÖZDEMİR DE TAKİP ETTİ

A Milli Takım'ın, Moldova ile oynadığı maçı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de takip etti. Nihat Özdemir, karşılaşmayı TFF Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte izledi.