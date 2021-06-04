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Haberler Spor Çaykur Rizespor’da Hasan Kartal, istifa etti

’da , istifa etti

Çaykur Rizespor’da Hasan Kartal, istifa etti

4.6.2021

Ç.RİZESPOR'DA dün şok bir gelişme yaşandı. Başkan Hasan Kartal, istifa kararı aldı. Kartal, "Kulüp borçlarından başkanların sorumlu olması ile ilgili kanunun çıkması gerektiğini söyledim. TFF'nin de ibra edilmemesi için uğraşacaktım, ama olmadı" dedi
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