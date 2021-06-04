Ç.RİZESPOR'DA dün şok bir gelişme yaşandı. Başkan Hasan Kartal, istifa kararı aldı. Kartal, "Kulüp borçlarından başkanların sorumlu olması ile ilgili kanunun çıkması gerektiğini söyledim. TFF'nin de ibra edilmemesi için uğraşacaktım, ama olmadı" dedi
Çaykur Rizespor’da Hasan Kartal, istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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