Kızılcabölükspor’a müteahhit talip oldu

YÜKLÜ miktarda ki borçlar nedeniyle Denizlispor'a başkan adayı bulunamazken, Denizli'nin Üçüncü Lig'deki temsilcisi Kızılcabölükspor'un her sezon arası olduğu gibi taliplileri yine çoğaldı. Geçen sezon Altınordu'nun talipli olduğu ve satıştan son anda vazgeçildiği gelişmelerden sonra, 2 ay önce Denizlispor eski Başkanı Mustafa Üstek'in oğlu Muhammet Üstek'in talip olduğu Mekik'e yeni bir talipli daha çıktı. Denizli'de müteahhitlik yapan bir kişinin kulüp Başkanı Osman Duran'a teklifini sunduğu bildirildi. 1.5 milyon TL'den kapı açan iş insanının, Başkan Duran'dan cevap beklediği öğrenildi.

■ SEBAHATTİN ALP