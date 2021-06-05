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Haberler Spor Manisa FK’da yaprak dökümü

’da yaprak dökümü

Siyah-beyazlı ekipte, yedi futbolcu yeni sezon öncesi takıma veda etmesi bekleniyor

Manisa FK’da yaprak dökümü

5.6.2021

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Manisa Futbol Kulübü'nde teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda Çağrı Giritlioğlu, Mikail Koçak, Batuhan Tur, Serdar Deliktaş, Mehmet Gücen, Burak Yılmaz ve Yusuf Balcıoğlu ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Manisa temsilcisinde şampiyon kadroda yer alan isimlerin TFF 1. Lig kadrosunda düşünülmediği öğrenildi. Sözleşmesi devam eden bazı isimlerin kiralık olarak başka kulüplere gitme ihtimali de olduğu bildirildi. Öte yandan siyahbeyazlılar dış transferde Samsunspor'dan Veli, Giresunspor'dan Sadi, Hatayspor'dan Selim Ilgaz, Denizlispor'dan Kubilay Aktaş ve Eskişehirspor'dan Bedirhan Altuntaş'ı renklerine katmıştı. Manisa'nın hücum hattına takviye yapmak için rotasını yurt dışına çevirdiği ve temaslarına hız verdiği öğrenildi.
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