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Haberler Spor Münih'te oynanacak EURO 2020 maçları seyircili olacak

Münih'te oynanacak maçları seyircili olacak

'nda () 'nın Münih kentinde yapılacak karşılaşmaların 14 bin seyirciyle oynanmasına izin verileceği belirtildi.

Münih'te oynanacak EURO 2020 maçları seyircili olacak

05.06.2021, 17:04

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Münih'te yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının hijyen ve güvenlik konsepti kapsamında stadın yüzde 20'sine kadar seyirci alınabileceğini belirterek, bunun Allianz Arena için 14 bin seyirci anlamına geldiğini ifade etti.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın özel bir durum olduğunu aktaran Söder, EURO 2020'deki karşılaşmaların Almanya'daki diğer spor etkinlikleri için bir test de olabileceğini kaydetti.

Hijyen ve güvenlik konsepti, seyircilerin test yaptırması, maske takması ve stada giriş çıkışların düzenlenmesini öngörüyor.

MÜNİH'TE 4 MAÇ OYNANACAK

11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2020 çerçevesinde Münih'teki Allianz Arena'da grup aşamasında 3 ve çeyrek finalde 1 karşılaşmanın oynanması planlanıyor.

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