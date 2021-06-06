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Haberler Spor Manisa FK’da rota Bucalı Oguz Aydın

Manisa FK’da rota Bucalı Oguz Aydın

Manisa FK’da rota Bucalı Oguz Aydın

6.6.2021

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, transferde gaz kesmiyor. Giresunspor'dan Sadi Karaduman, Hatayspor'dan Selim Ilgaz, Denizlispor'dan Kubilay Aktaş, Eskişehirspor'dan Bedirhan Altunbaş ve Samsunspor'dan Veli Çetin'i kadrosuna katan siyahbeyazlılar, Bucaspor 1928 forması giyen Oğuz Aydın'a kanca attı. 31 Mayıs 2022 yılına kadar Bucaspor 1928 Kulübü ile sözleşmesi olan Oğuz'un İzmir yönetiminden izin istediği öğrenildi. İzmir ekibinde geçtiğimiz sezon toplamda 36 maça çıkan Oğuz 11 gol kaydetti. Oğuz'a Azerbaycan Premier Ligi ekibi Karabağ da talip oldu. 2018'de Buca'da profesyonel olan Oğuz, 2. Lig'de 12 maça çıktı, 3. Lig'de 82 karşılaşmada 17 gol kaydetti.
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