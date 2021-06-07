  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Anadolu Efes şampiyon oldu

şampiyon oldu

ile , play-off final serisi 3. maçında karşı karşıya geldi. 'nda oynanan mücadeleyi 66-93 kazanan , seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Efes şampiyon oldu

07.06.2021, 21:22

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi 66-93 kazanan Anadolu Efes, seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

İLK PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 25-21
İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 32-44
3. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 47-72
MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 66-93

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Anadolu Efes şampiyon oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.