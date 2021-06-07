Anadolu Efes şampiyon oldu

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi 66-93 kazanan Anadolu Efes, seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

İLK PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 25-21

İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 32-44

3. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 47-72

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 66-93