Anadolu Efes şampiyon oldu

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi 66-93 kazanan Anadolu Efes, seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.
İLK PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 25-21
İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 32-44
3. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 47-72
MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 66-93
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