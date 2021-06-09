BAL’da heyecan bugün başlıyor

BÖLGESEL Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) pandemi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sıkıştırılmış fikstürle oynatılmasına karar verilen 2020-2021 sezonu bugün oynanacak maçlarla başlayacak. 27'şer takımlı 4 bölgeden oluşan ilk etap maçları sonunda grup birincileri ikinci aşamaya kalacak. Çeyrek, yarı ve final maçları tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanarak 4 takım 3. Lig'e yükselecek. Çift devreli lig üsülüne göre oynanacak ilk etap maçları çarşamba-pazar şeklinde arka arkaya yapılarak 27 Haziran'a kadar tamamlanmış olacak. Saat 17.00'deki maçların programı şöyle: Buca Zafer-Torbalı, Bornova Yeşilova-Torosgücü, İzmirspor-Aliağa Futbol A.Ş., Manisa Sanayi-Yunusemre Bld., Ahmetli Bld.-Bieksper Hacırahmanlı, Kuşadasıspor-Söke.

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