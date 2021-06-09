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Haberler Spor BAL’da heyecan bugün başlıyor

’da heyecan bugün başlıyor

BAL’da heyecan bugün başlıyor

9.6.2021

BÖLGESEL Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) pandemi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sıkıştırılmış fikstürle oynatılmasına karar verilen 2020-2021 sezonu bugün oynanacak maçlarla başlayacak. 27'şer takımlı 4 bölgeden oluşan ilk etap maçları sonunda grup birincileri ikinci aşamaya kalacak. Çeyrek, yarı ve final maçları tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanarak 4 takım 3. Lig'e yükselecek. Çift devreli lig üsülüne göre oynanacak ilk etap maçları çarşamba-pazar şeklinde arka arkaya yapılarak 27 Haziran'a kadar tamamlanmış olacak. Saat 17.00'deki maçların programı şöyle: Buca Zafer-Torbalı, Bornova Yeşilova-Torosgücü, İzmirspor-Aliağa Futbol A.Ş., Manisa Sanayi-Yunusemre Bld., Ahmetli Bld.-Bieksper Hacırahmanlı, Kuşadasıspor-Söke.
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