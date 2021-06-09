Son 50 yılın en iyi takımıyız

A Milli Takım'dan sorumlu yönetici Selim Soydan, iddialı açıklamalarda bulundu. Soydan, "Çok iyi bir milli takım oluştu. Son 50 yılın en iyi Türk Milli Takımı'yız. İtalya'yı da yenmememiz için hiçbir sebep göremiyorum. Oyuncularımızın hemen hemen hepsi Avrupa'nın önemli kulüplerinde genç yaşlarına rağmen büyük tecrübeler kazanarak kalitelerini ispat ettiler. EURO 2020'de başarılı olacağız" dedi.

Finaller öncesi kağıt üzerinde iyi takım olan her ekibi yendiklerini belirten Selim Soydan şöyle devam etti: "Bu nedenle İtalya'yı da yenmememiz için hiçbir sebep göremiyorum."

MERİH KALECİ OLDU

A Milli Futbol Takımımız, turnuva öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Takımlar, resmi sosyal medya hesaplarından Bizim Çocuklar'ın antrenman görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Merih Demiral'ın kaleci olduğu anlar "Şuraya kalede de güven veren bir Merih Demiral bırakalım..." notuyla paylaşıldı. Milli Takımlar'ın gönderisi yoğun ilgi gördü.