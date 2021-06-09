UEFA EURO 2020'de Kupaya Doğru E Grubu

POLONYA KENDİNİ AŞMAYA ÇALIŞACAK

Ön elemeleri rahat geçen Polonya'nın en büyük kozu süper golcüsü Robert Lewandowski. Avrupa gol kralı olan Lewa, 32 yaşında olması nedeniyle de bu turnuvaya ayrı bir önem veriyor. Onun yanı sıra kadroda Milik ve Kownacki gibi kaliteli golcüler, Moder, Zielinski ve Klich gibi çok yönlü oyuncular da bulunuyor. Gözler Brighton & Hove Albion'da forma giyen 22 yaşındaki Jakub Moder'de olacak. Polonya'nın kalesi ise Arsenal, Roma ve Juventus gibi takımların kalesini koruyan Szcesny ve West Ham ile iyi bir sezon geçiren Fabianski'ye emanet.

Teknik direktörlüğünü Portekizli Paulo Sousa'nın üstlendiği Polonya, üst üste dördüncü kez şampiyonada boy gösterecek. Turnuvadaki en iyi derecesine son katıldığı EURO 2016'da çeyrek finale kalarak ulaşan Polonya, bunu geliştirmek için sahaya çıkacak.



SLOVAKYA SON DAKİKALARIN TAKIMI OLDULAR

Slovaklar ön elemelerde son dakikaların takımı oldu. Grubunda son dakikalarda bulduğu gollerle çok fazla puan toplayan Slovakya, 15 puanla 3. olabilmişti. Play-Off'ta ise karşısına kendisi gibi kapalı bir futbol oynayan Kuzey İrlanda geldi. Uzatmalarda gelen golle Slovakya EURO 2020'ye kalmayı başardı. Eski Trabzonsporlu Kucka, kalede Dubravka, orta sahada Weiss, forvette ise Duris dikkat çeken isimler.

Slovakya, 2016'nın ardından teknik direktör Pavel Hapal yönetiminde ikinci kez şampiyonada boy gösterecek. EURO 2016'da son 16 turunda Almanya'ya 3-0 yenilerek turnuvaya veda eden Slovakya'nın formasını en çok giyen ve en çok gol atan oyuncusu konumundaki Marek Hamsik, bu turnuvada da takımının en önemli kozu konumunda.

İSPANYA YİNE EN BÜYÜK ADAYLARDAN

Her turnuvanın favorisi olan İspanyollar, son yıllarda başarısız sonuçlar aldı. EURO 2016'da Türkiye'nin grubunda Hırvatlar'a 2-1 yenilince 6 puanla ikinci olan İspanya, son 16 turunda İtalya ile eşleşmişti. Bu maçı 2-0 kaybeden İspanya için macera kısa sürmüştü. Bu kez hata istemeyen İspanyollar, ön elemede rakiplerini ezip geçti. Özellikle hücum hattındaki hızlı isimler Dani Olmo, Adama Traore, Ferran Torres ve Alvaro Morata İspanyolların en büyük kozları. İspanya, turnuva tarihinin en başarılı takımlarından biri olarak da dikkati çekiyor.

Elde ettiği 3 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı takımı unvanını Almanya ile paylaşan İspanya, üst üste 7. toplamda ise 11. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. İspanya'yı Luis Enrique çalıştırıyor.

İSVEÇ TURNUVADA SÜRPRİZ YAPMAK İSTİYORLAR

KRAL Zlatan'dan yoksun kalan İsveç, turnuvaya biraz morali bozuk geldi. Ancak ön elemelerdeki iyi performansta da İbrahimovic yer almamıştı. İspanya'nın ardından grubunu 21 puanla ikinci bitiren İsveç, EURO 2020 biletini kolay aldı.

Teknik direktörlüğünü İsveçli Janne Andersson'un üstlendiği İsveç, 7. kez katılacağı turnuvada üst üste 6. kez boy gösterecek. İsveç turnuvada sürpriz yapmak istiyor.

HOLLANDA'DA DONNY VAN DE BEEK YOK

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Hollanda'da Donny van de Beek, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Teknik direktör Frank de Boer'un Beek'in yerine başka bir ismi kadroya dahil etmeyeceği de aktarıldı.