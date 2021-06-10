Karşılaşmayı Danny Makkelie yönetecek

Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile oynayacağımız maçın hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Mücadelenin Video Yardımcı Hakemleri ise Kevin Blom (Hollanda), Pol van Boekel (Hollanda), Christian Gittelmann (Almanya), Bastian Dankert (Almanya) olacak.