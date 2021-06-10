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Haberler Spor Karşılaşmayı Danny Makkelie yönetecek

Karşılaşmayı yönetecek

Karşılaşmayı Danny Makkelie yönetecek

10.6.2021

Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile oynayacağımız maçın hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Mücadelenin Video Yardımcı Hakemleri ise Kevin Blom (Hollanda), Pol van Boekel (Hollanda), Christian Gittelmann (Almanya), Bastian Dankert (Almanya) olacak.

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