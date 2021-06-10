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Haberler Spor Özdemir: Hedef gruptan çıkmak

Özdemir: Hedef gruptan çıkmak

Özdemir: Hedef gruptan çıkmak

10.6.2021

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın güçlü bir grupta yer aldığını belirterek, "Hedefimiz gruptan çıkmak olacaktır" dedi. Özdemir şöyle konuştu: "Grubumuz çok güçlü. Ev sahibi İtalya var. İlk maçımızı da Roma'da yapacağız. Arkasından kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın başkenti olan Bakü'de Galler ile arkasında da İsviçre ile oynayacağız. Ancak İtalya gerçekten grubun değil, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en güçlü olan ülkelerden bir tanesi. Türk milli takımımız Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde hazırlık dönemini tamamladı. Önce kardeş Azerbaycan ile oynadık. Arkasından Gine ve son olarak da Moldova ile oynadık ve bütün hazırlık maçlarını tamamladık. Avrupa Şampiyonası'nda iyi sonuçlar alacağız."

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