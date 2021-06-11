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Haberler Spor EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçı! İtalya-Türkiye CANLI ANLATIM

'nın açılış maçı! İtalya-Türkiye CANLI ANLATIM

Dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen açılış maçında 'mız İtalya ile karşı karşıya gelecek. İşte İtalya-Türkiye maçının 11'leri...

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçı! İtalya-Türkiye CANLI ANLATIM

11.06.2021, 20:48 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021, 21:57

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2020'de ilk maçına çıkacak. Türkiye ile İtalya açılış maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, EURO 2020 ne zaman başlıyor? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya maçı 11 Haziran Cuma günü saat 22:00'de Stadio Olimpico'da oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Okay, Ozan, Kenan, Hakan, Yusuf, Burak

İtalya: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Avrupa Şampiyonası'nda oynanacak olan İtalya - Türkiye açılış mücadelesinde Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. 24 Mart 2016 tarihinde A Milli Takım, İsveç ile bir hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Ay-yıldızlıların rakibini 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi Makkelie yönetmişti.

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