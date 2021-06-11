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Haberler Spor Fethiyespor’da Dinçel iddialı

’da Dinçel iddialı

Fethiyespor’da Dinçel iddialı

11.6.2021

3. Lig'de gelecek sezon üst sıraları hedefleyen Fethiyespor'da göreve gelen teknik patron Selahattin Dinçel kolları sıvadı. Deneyimli teknik adamın, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir ekip için yönetime gerekli transfer listesine sunduğu öğrenildi. Lacivert-beyazlı yönetim, 3. Lig'de bir çok başarıya imza atan Dinçel'in raporu doğrultusunda harekete geçtiği öğrenildi. Fethiye'nin futbol aşığı bir yer olduğunu belirten Selahattin Dinçel, "Yönetim, futbolcularımız, camia ve taraftarımız ile bütünleşerek Fethiyespor'u layık olduğu yerlere taşıyabilmek için elimizden geleni yapmak için buradayız" diye konuştu.
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