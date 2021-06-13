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Rakipler bize çalıştı

A Grubu’nda ve yenişemedi, Türkiye umutlandı

Rakipler bize çalıştı

13.6.2021

TÜRKİYE'NİN yer aldığı Euro 2020 A Grubu'nda dün Bakü'de oynanan maçta Galler ve İsviçre berabere kaldı: 1-1. Maça İsviçre baskılı başladı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken, goller ikinci 45'te geldi. 49. dakikada İsviçre'nin kazandığı köşe atışında Shaqiri'nin ortasında Embolo kafayla topu ağlara yolladı: 0-1.

Galler, 74'te eşitliği yakaladı. Bu dakikada paslaşılarak kullanılan kornerde Morrell ceza alanına kesti. Topa iyi yükselen Moore şık bir vuruşla takımına 1 puanı kazandıran golü attı. 85'te İsviçre'nin Gavranovic ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

FİNLANDİYA GÜLDÜ: 1-0
Finlandiya, Danimarka'yı 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü 60. dakikada Pohjanpalo'dan geldi. Danimarka, 74'te Höjbjerg'le penaltı atışından yararlanamadı.

BELÇİKA'DAN RUSYA ZAFERİ: 3-0
Dünya üçüncüsü Belçika, EURO 2020 B Grubu'nda ilk maçında Rusya'yı 3-0'lık skorla mağlup etti, turnuvaya flaş bir sonuçla başladı. Belçika, 10. dakikada Lukaku'nun golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. 34'te Meunier'in plasesiyle fark ikiye çıktı: 2-0. İkinci yarı maçı rölantiye alan Belçika, savunmada geçit vermedi, 88'de Meunier'in defansın arkasına güzel pasına hareketlenen Lukaku maçın skorunu belirledi: 3-0.

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