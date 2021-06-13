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Haberler Spor Türk Telekom Berk Demir’i transfer etti

’i transfer etti

Türk Telekom Berk Demir’i transfer etti

13.6.2021

BASKETBOL Süper Lig'i ekiplerinden Türk Telekom, ilk transferini yaparak Darüşşafaka Tekfen forması giyen Berk Demir'i kadrosuna kattı. Başkent kulübü, geçen sezon 7,26 sayı, 4,19 ribaunt istatistikleriyle oynayan 2.04 metre boyundaki milli oyuncuyu transfer etti.
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