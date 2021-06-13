Türk Telekom Berk Demir’i transfer etti

BASKETBOL Süper Lig'i ekiplerinden Türk Telekom, ilk transferini yaparak Darüşşafaka Tekfen forması giyen Berk Demir'i kadrosuna kattı. Başkent kulübü, geçen sezon 7,26 sayı, 4,19 ribaunt istatistikleriyle oynayan 2.04 metre boyundaki milli oyuncuyu transfer etti.
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