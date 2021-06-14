Denizlispor’da aday çıkmıyor

SÜPER Lig'den düşen ve mali problemlerle boğuşan Denizlispor'da 16 Haziran Çarşamba günü yapılacak seçim öncesi başkanlığa talip olmaması endişelere yol açtı. Eski futbolcu Bahtiyar Yorulmaz, borçların çok olması nedeniyle geri adım attı. Başkanlık için adı geçenlerden, eski başkan yardımcılarından Yavuz Cinkaya da bu nedenle aday olmayacağını açıkladı. Kadrosunda yalnızca 6 futbolcusu kalan, transfer yasağını kaldırmak için 17,5 milyon TL'ye ihtiyaç duyan Denizlispor'da eski başkan yardımcılarından Taner Atilla'nın adı adaylık için gündeme geldi. Eski başkan Mustafa Üstek'in ve kulübün ileri gelenlerinin destek verdiği Atilla'nın seçimde aday olabileceği ileri sürüldü.