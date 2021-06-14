Kahraman Kjaer

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan önceki akşam oynanan Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında fenalaşan Danimarkalı futbolcu Eriksen tüm Dünya'yı gözyaşlarına boğdu. Eriksen, futbolcuların şaşkın bakışları arasında yere yığılırken Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Simon Kjaer'in soğukkanlılığı alkış topladı. Eriksen'e ilk müdahale eden oyuncu olan ve futbolcunun dilini yutmaması için hamle yapan, doğru konuma getiren Kjaer, belki de Eriksen'i hayata bağlayan isim oldu. Eriksen'e sağlık görevlileri müdahale ederken arkadaşlarının etrafında çember oluşturması sosyal medyada gündeme oturdu.

ETRAFINDA DUVAR ÖRDÜLER

DANİMARKALI Delaney, tedavisi devam eden Eriksen'den görüntü alınmaması için arkadaşlarını yanına çağırdı. Bunun üzerine futbolcular kol kola girerek yıldız futbolcunun etrafında etten bir duvar ördü. Kalp masajı yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan oyuncunun durumu iyi.