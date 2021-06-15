Aydınlı sporcular göz doldurdu

KUŞADASI'NDA yapılan Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Müsabakaları'nda, Aydınlı sporcular elde ettikleri başarılarla göz doldurdu. Türkiye genelinden 630 sporcunun katıldığı turnuvaya Aydın'dan 22 sporcu ile katıldı. Turnuva sonucunda Aydın Kung-fu Spor Kulübü'nden Elif Hayriye Yılmaz Türkiye Şampiyonu ünvanıyla Muaythai Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazanırken, Fadime Özkan Türkiye Şampiyonu ünvanıyla Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. İstanbul'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na Kuşadası Spor Kulübünden Türkiye ikincisi Seda Koyuncu'nun da katılacağının belirlendiği turnuvada, Emir Avdan, Saadet Koyuncu, Tuğçe Reyhan Sarabat ile Beyza Baysan ise Türkiye üçüncüsü oldu.

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