  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Aydınlı sporcular göz doldurdu

Aydınlı sporcular göz doldurdu

Aydınlı sporcular göz doldurdu

15.6.2021

KUŞADASI'NDA yapılan Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Müsabakaları'nda, Aydınlı sporcular elde ettikleri başarılarla göz doldurdu. Türkiye genelinden 630 sporcunun katıldığı turnuvaya Aydın'dan 22 sporcu ile katıldı. Turnuva sonucunda Aydın Kung-fu Spor Kulübü'nden Elif Hayriye Yılmaz Türkiye Şampiyonu ünvanıyla Muaythai Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazanırken, Fadime Özkan Türkiye Şampiyonu ünvanıyla Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. İstanbul'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na Kuşadası Spor Kulübünden Türkiye ikincisi Seda Koyuncu'nun da katılacağının belirlendiği turnuvada, Emir Avdan, Saadet Koyuncu, Tuğçe Reyhan Sarabat ile Beyza Baysan ise Türkiye üçüncüsü oldu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydınlı sporcular göz doldurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.