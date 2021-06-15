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Haberler Spor Balıkesirspor’da Taşkın ayrıldı

’da Taşkın ayrıldı

Bal-Kes’e devre arasında gelen oyuncu, ile el sıkıştı

Balıkesirspor’da Taşkın ayrıldı

15.6.2021

TFF 1. Lig'de Balıkesirspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Taşkın Talış kulübüyle sözleşmesini fesih etti. Devre arasına Menemenspor'dan, Balıkesirspor'a giden ve takımın kümede kalmasında önemli pay sahibi olan Taşkın'ın Süper Lig temsilcisi Göztepe ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncu, futbola Almanya'da başladı. Mönchengladbach ve Aachen kulüplerinde oynadıktan sonra Türkiye'de Balıkesir, Menemen, Gaziantep, Bursaspor, Yeni Malatya, Akhisar ve Gümüşhane'de forma giydi. Süper Lig'de 34 maçta 1 asist yaptı. 1. Lig'de 56 mücadelede 8 kez rakip fileleri havalandırdı. Kariyerindeki 394 karşılaşmada 50 gol kaydetti.
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