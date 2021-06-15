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Haberler Spor Basketbolda Periler büyük oynuyor

Basketbolda Periler büyük oynuyor

Basketbolda Periler büyük oynuyor

15.6.2021

FRANSA ve İspanya'nın 17-27 Haziran'da ortaklaşa düzenleyeceği 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım, C Grubu'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile karşılaşacak. Takım kaptanı Bahar Çağlar Ökten de iyi bir kamp süreci geçirdiklerini kaydederek, "Grupta oynayacağımız ilk maç, başlangıç için çok önemli. Gruptan çıkmak bizim ilk hedefimiz. Avrupa Şampiyonası'nda sahaya enerjimizi yansıtmayı ve ülkemizi de en iyi şekilde temsil eden bir takım izlettirmek istiyoruz" dedi. Perilerin maç programı şöyle: Perşembe: 19.00 Türkiye- Slovenya, Cuma: 13.00 Türkiye-Bosna Hersek, Pazar: 16.00 Türkiye-Belçika.
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