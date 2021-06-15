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Haberler Spor Çekya’dan üç puanlı start

Çekya’dan üç puanlı start

İskoçya’yı ’in iki golüyle mağlup etmeyi başardı

Çekya’dan üç puanlı start

15.6.2021

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda Çekya, İskoçya'yı 2-0 mağlup etti. Çekya, 42. dakikada bulduğu golle soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti. Coufal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Schick, kafa vuruşuyla topu direğin dibinden filelere gönderdi. Rakip kaleye yüklenen İskoçya, 52. dakikada golü kalesinde gördü. Kaleci Marshall'ın önde olduğunu fark eden Schick, orta sahadan yaptığı mükemmel aşırtma vuruşla kendisinin ve Çekya'nın 2. golünü kaydetti. Kalan sürede duran top organizasyonları ve ceza sahasına gönderilen yüksek toplarla gol arayan İskoçya, başarılı olamadı ve mücadele Çekya'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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