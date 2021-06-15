UKRAYNA Milli Takımı Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, EURO 2020'de Hollanda'ya 3-2 yenildikleri maçla ile ilgili konuştu ve takımın performansından memnun olduğunu dile getirdi. Takımının gösterdiği reaksiyona değinen genç hoca, 'İki takım için de birçok pozisyonun olduğu ilginç bir maç oldu. Takımıma gösterdikleri reaksiyon için teşekkür ediyorum, özellikle de 2-0 sonrasında. Maçı daha önce de kaybedebilirdik. Hücum yapmak için gerekli enerjiyi bulduk. Takımımız iyi savaştı' ifadelerini kullandı. RAKİP MAKEDONYA Ukrayna gruptaki ikinci maçını 17 Haziran Perşembe günü saat 16.00'da Kuzey Makedonya ile oynayacak. Hollanda, C Grubu'ndaki ikinci maçında aynı gün 22.00'de Avusturya ile karşılaşacak. Grupta Avusturya lider durumda bulunurken, Hollanda ikinci sırada. Ukrayna 3., Kuzey Makedonya ise 4. sırayı paylaşıyor. Ukrayna veya Kuzey Makedonya'nın galibiyeti halinde grupta ilk iki mücadelesi ilginç bir hal alacak.