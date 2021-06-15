Manisa’da hedef Erhan

TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü'nün transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin, 1. Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e çıkan Altay'ın deneyimli sol kanat oyuncusu Erhan Çelenk'e kanca attığı öğrenildi. İzmir ekibindeki geleceği henüz belirsiz olan 32 yaşındaki hücum oyuncusunun, Manisa temsilcisinin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon final maçındaki golün de asistini yapan Erhan Çelenk, Altay formasıyla görev yaptığı 37 karşılaşmada 7 kez rakip fileleri havalandırırken 9 golünde pasını verdi. Çelenk iyi bir sezon geçirdi.

298 MAÇTA 65 GOL KAYDETTİ

Başarılı futbolcu, Akçaabat Sebatspor, Kahramanmaraşspor, Darıca Gençlerbirliği, Erzurumspor, Gazişehir Futbol Kulübü, Akhisarspor ve son olarak Altay kulüplerinde top koşturdu. Başarılı oyuncu görev yaptığı 298 mücadelede 65 gol atarken 27 asist yaptı. Siyahbeyazlı kurmayların yakın takibe aldığı Erhan Çelenk ile önümüzdeki günlerde temasa geçip oyuncuya resmi teklifi sunması bekleniyor. Her gittiği kulüpte başarılı performans sergileyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu, Manisa FK'nın dışında TFF 1. Lig'den bir çok kulübün transfer listesinde yer alıyor.

İSTİKRAR ABİDESİ

Erhan Çelenk, 1. Lig'de 120 maçta 32 gol attı ve 25 asist yaptı. Bu sezon Altay'ın Süper Lig'e çıkmasında da büyük katkı sağladı. Deneyimli hücim oyuncusu görev yaptığı her kulüpte takımın değişilmez isimleri arasıda yer aldı.

YEDİ KEZ KUPA KALDIRDI

Erhan Çelenk, 1. Lig'den Erzurumspor, Gazişehir FK ve Altay ile Süper Lig'e çıkma başarısını gösterdi. Kariyerinde, Kahramanmaraşspor ve Erzurumspor ile de 3 ve 2. Ligler de şampiyonluk yaşadı. 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 4 ayrı kulüpte 7 kez şampiyonluk yaşadı. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Erzurumspor formasıyla 3, 2 ve 1. Lig'de zafer yaşayarak aynı kulüpte 3 farklı ligde kupa kaldırdı

İZMİR'E FUTBOL OKULU AÇTILAR

MANİSA FK, İzmir'e futbol okulu açtı. Manisa FK İzmir Futbol Okulu Şube Sorumlusu Erman Yıldırım yönetiminde çalışmalarına başladı. Bir dönem Galatasaray ve Akhisarspor formaları giyen Bilal Kısa da oğlu Ömer Kısa'yı Manisa FK İzmir Futbol Okulu'na kayıt yaptırdı.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ