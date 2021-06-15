Naz-Naz’da yaprak dökümü sürüyor

AYDIN'IN profesyonel liglerdeki tek temsilcisi olan ve bu sezon şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen Nazilli Belediyespor'un yıldız futbolcuları tek tek ayrılmaya devam ediyor. Ligin en az gol yiyen ekiplerinden biri olan siyah-beyazlıların savunma hattı 1. Lig ekiplerinin radarında.

Sağ bek Sinan ve stoper Polat'ı Menemenspor'a kaptıran Naz-Naz'da, sol bek Oktay Kancı da yuvadan uçmak üzere. Bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken 1.90'lık sol bekin Ümraniyespor ve Adanaspor ile temas halinde olduğu öğrenildi. Siyah İncilerle sözleşmesi sona eren ve yeni sözleşme teklifi öncesi üst liglerden teklif beklediğini belirten 28 yaşındaki oyuncunun Aydın ekibinden kesin olarak ayrılması bekleniyor.

■ ÜMİT ÖZMEN