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Haberler Spor Buca’nın yıldızlarına Süper Lig kancası

Buca’nın yıldızlarına kancası

Buca’nın yıldızlarına Süper Lig kancası

16.6.2021

MİSLİ.COM 3. Lig Play Off finalini kazanıp 2. Lig vizesi alan Bucaspor 1928'de genç futbolculara talipler arttı. Sarı-lacivertliler kanat oyuncusu Oğuz Aydın için Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'la prensipte anlaşma ağlarken, Cuma Menize, Saruhan Fındıkcı ve Enes Alıç'a da tekliflerin olduğu ifade edildi. Saruhan'ın ismi Trabzonspor ve Sivasspor'la anılırken, Enes için de Ankaragücü'nün devrede olduğu vurgulandı. Yönetimin 4 oyuncunun bonservisini belirlemeye çalıştığı öğrenildi. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki haftadan itibaren de dış transfer çalışmalarına da başlayacak.
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