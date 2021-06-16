Fransa, Panzer’i Münih’te devirdi

EURO 2020 F Grubu ilk maçında son Dünya Şampiyonu Fransa, Almanya'yı Allianz Arena'da tek golle mağlup etti: 1-0. Karşılaşmanın 20. dakikasında Hummels şansız bir şekilde topu ağlara yolladı ve Horozlar 1-0 öne geçti. 66'da Mbappe, rakiplerinden sıyrılıp topu ağlara yolladı ancak öncesinde ofsayt bayrağı kalktı. 85'te Mbappe'nin pasında topu ağlara yollayan Benzema'nın golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Fransa maçı 1-0 kazandı. Fransa'da Karim Benzema, altı yıl sonra ilk kez milli takım formasını giydi. Öte yandan maç öncesi bir gösterici paramotorla sahaya indi. Sahada kısa süreli panik yaşanırken güvenlik görevlileri hemen müdahale etti.
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