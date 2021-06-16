Kupada bugün A grubu

İTALYA-İSVİÇRE

A Milli Takımımızın yer aldığı A Grubu'nda bugün kritik bir maç daha oynanacak. İlk maçta ay-yıldızlı ekibimizi 3-0 mağlup eden lider İtalya, Roma Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile kozlarını paylaşacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Rusya'dan Sergei Karasev yönetecek. Karşılaşma TRT1'den ekranlara gelecek. Galler ile 1-1 berabere kalan İsviçre ise 1 puanla ikinci sırada. Elemelerde yer aldığı J Grubu'nda 10 maçını da kazanan ve attığı 37 golle dikkati çeken İtalya, yenilgisiz lider şekilde turnuvaya katılma hakkı kazandı.



FİNLANDİYA-RUSYA

B Grubu'ndaki mücadelede ilk maçında Danimarka'yı 1-0 yenen Finlandiya, Belçika'ya 3-0 kaybeden Rusya ile oynayacak. Saint Petersburg Stadı'nda saat 16'da başlayacak mücadelede Hollandalı Danny Makkelie düdük çalacak. Karşılaşma TRT1'den yayınlanırken Rusya St Petersburg'da oynanacak karşılaşmada seyirci avantajını kullanmak istiyor.