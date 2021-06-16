Tek hedef galibiyet

Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında bugün Galler ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Gruptaki ilk maçında İtalya'ya 3-0 kaybeden ay-yıldızlı ekibimizin bugünkü sınavdaki tek hedefi galibiyet. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve karşılaşmada Portekizli hakem Artur Dias görev alacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.



TAKIMIMIZ TAM KADRO

Ay-yıldızlı ekipte Galler karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmazken Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor. Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'ndaki son maçında ise 20 Haziran'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda bu kez İsviçre ile oynayacak. A Milli Futbol Takımımız, Galler maçıyla tarihinde 594. kez sahaya çıkacak. Milliler biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet elde etti, 142 beraberlik ve 225 yenilgi yaşadı.



BAŞKAN ERDOĞAN MAÇI İZLEYECEK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda bugün Galler karşılaşacak olan A Milli Takımımıza tribünden destek verecek. Erdoğan, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynayacak mücadeleyi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte takip edecek.



AZERBAYCAN'DAN DESTEK

BU arada Azerbaycan halkı, A Milli Takım'ın gruptan çıkacağına inanıyor. İtalya maçına üzüldüklerini belirten Azerbaycanlı futbolseverler, sonuna kadar kardeş ülkenin yanında olduklarını söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sevgisinden de bahsetmeden geçmeyen kardeş ülke vatandaşları, Erdoğan'ı kendi cumhurbaşkanları gibi sevdiklerini ve Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.



GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 55. RESMİ MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 54 resmi maç oynadı. Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 54 resmi maçın 30'unu kazandı, 11'ini yitirdi, 13'ünde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 96 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 51 gol gördü. A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 23 de özel maç oynadı.Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 23 özel karşılaşmada 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.



GALLER İLE 24 YIL SONRA

A Milliler, Galler'le 24 yıl sonra tekrar mücadele verecek. Türkiye, Galler ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı. Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 20 Ağustos 1997 tarihinde karşılaşmış ve 1998 Dünya Kupası Elemeleri'nde tam 10 golün atıldığı maçı 6-4 kazanmıştı. Geride kalan 6 randevuda 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 10 gol gördü.