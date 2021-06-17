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Bakü’de her yer kırmızı-beyaz

Azerbaycan sokaklarına Türk ve Azerbaycan bayrakları yan yana asıldı. Tribünlerde ‘Tek millet, iki devlet’ pankartları açıldı.

Bakü’de her yer kırmızı-beyaz

17.6.2021

Galler ile Azerbaycan'da oynadığımız maç öncesinde başkent Bakü'de renkli görüntüler oluştu. Bakü sokaklarında ay-yıldızlı forma ile gezen taraftarlar tezahüratlarla coşarken, cadde ve sokaklarda Türk bayrakları ile Azerbaycan bayrakları yan yana asıldı. Karşılaşmanın oynandığı Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki tribünler de kırmızı- beyaza döndü. Tribünlerde yaklaşık 32 bin kişi yerini alırken, 200 kadar Galler taraftarı da kendilerine ayrılan bölüme oturdu. Bakü Olimpiyat Stadı, kırmızı- beyaza dönerken, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte tezahüratlar yapıldı, 'Tek millet, iki devlet' pankartları tribünlere asıldı. ABD'de geçtiğimiz yıl polis tarafından öldürülen ve ardından büyük protestolar yapılan George Floyd, kritik karşılaşmada unutulmadı. Karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları da sahada diz çökerek George Floyd'u andı ve 'Irkçılığa hayır' dedi. İki takımın futbolcularının yaptığı bu hareket tribünlerden de büyük alkış aldı.

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