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Haberler Spor Buca Zaferspor fırtınası esiyor

fırtınası esiyor

Buca Zaferspor fırtınası esiyor

18.6.2021

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 2. Bölge 1. Grup'ta Buca Zaferspor fırtınası dinmiyor. Torbalıspor'u 4-1 ve Torosgücü'nü 1-0'lık skorlarla mağlup eden ve 2'de 2 yaparak 3. Lig hedefine emin adımlarla yürüyen sarı-kırmızılılar, Bornova Yeşilova engelini de rahat aştı: 2-0. Torbalıspor'u Onur Okan (2), Adem Parlak, Murat Can Yayla'nın golleriyle 4-1, Torosgücü'nü Serdar Keskin'in golüyle 1-0 geçen Buca Zaferspor, Bornova Yeşilova karşısında Adem Parlak'ın penaltıdan ve Sergen Şakirler'in golleriyle güldü. En yakın takipçisi Torosgücü'nün 3 puan önünde 9 puan ile liderlik koltuğunda oturan Buca Zaferspor, 20 Haziran Pazar günü saat 18.00'de Torbalı'ya konuk olacak.

■ SERVET SARUN

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