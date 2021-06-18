BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 2. Bölge 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Torosgücü, 3. haftada konuk ettiği Torbalıspor'u 3-1'lik skorla dize getirdi, lider Buca Zaferspor'u takibini sürdürdü. Sezona Bornova Yeşilova'yı 2-1'lik skorla dize getirerek başlayan, ardından Buca Zaferspor'a 1-0 yenilen sarı-siyahlılar, Torbalıspor karşısında Batuhan Demir, Hasan Aykılıç ve Batuhan Otyıldız'ın golleriyle coştu. 3. Lig yolunda iddiasını sürdüren Torosgücü, 20 Haziran Pazar günü 18.00'de B.Yeşilova ile karşılaşacak.
Torosgücü’nden Torbalıspor zaferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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