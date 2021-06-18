Torosgücü’nden Torbalıspor zaferi

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 2. Bölge 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Torosgücü, 3. haftada konuk ettiği Torbalıspor'u 3-1'lik skorla dize getirdi, lider Buca Zaferspor'u takibini sürdürdü. Sezona Bornova Yeşilova'yı 2-1'lik skorla dize getirerek başlayan, ardından Buca Zaferspor'a 1-0 yenilen sarı-siyahlılar, Torbalıspor karşısında Batuhan Demir, Hasan Aykılıç ve Batuhan Otyıldız'ın golleriyle coştu. 3. Lig yolunda iddiasını sürdüren Torosgücü, 20 Haziran Pazar günü 18.00'de B.Yeşilova ile karşılaşacak.

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