Denizli triatlonda fırtına gibi esiyor

BALIKESİR'İN Avşa Adası'nda gerçekleşen Triatlon ve Aquatlon Türkiye Kupası yarışlarına Denizlili sporcular damga vurdu. Sıla Gür, Gençler Türkiye Şampiyonu, Barış Türkcan Yıldızlar Türkiye Şampiyonu, Ecrin Su Yakar ise M-1 Kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak zirve yaptı. Türkiye Triatlon Federasyonu Avşa Oral B Triatlon ve Aquatlon Türkiye Kupası yarışlarına katılım büyük oldu. Denizli'nin triatlonda formuyla göz kamaştıran iki sporcusundan Sıla Gür gençlerde, Barış Türkcan ise yıldızlarda birinciliği aynı Didim'de olduğu gibi kimseye kaptırmadı. Aquatlon Türkiye Kupası'nda ise 10 yaşındaki Ecrin Su Yakar, M-1 kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonluğu'na ulaştı. Bayrak yarışında Denizlili sporcular Türkiye ikinciliğini elde etti Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, başarılı sporcuları kutladı.

■ SEBAHATTİN ALP