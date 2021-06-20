Gol düellosu Panzer’in

EURO 2020 F Grubu'nda Almanya, Münih'teki Allianz Arena'da Portekiz'i 4-2 mağlup etti. 15. dakikada Jota, topu boşta kalan Cristiano Ronaldo'ya çıkardı ve yıldız oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0. 35'te Kimmich'in yaptığı ortada ceza sahası sol tarafından Gosens, topu voleyle kale önüne yolladı. Dias, topu kendi ağlarına yolladı: 1-1.

YENİ REKOR KIRMAYI BAŞARDI

39'da Kimmich'in kale önüne ortasında ters bir vuruş yapan Guerreiro, topu kendi filelerine gönderdi: 1-2. 51'de Gosens'in ortasında Havertz, takımını 3-1 öne geçirdi. 60'ta Kimmich'in ortasında Gosens, düzgün bir kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-4. 67'de Guerreiro'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta auta çıkmak üzere olan topa yetişen Ronaldo, meşin yuvarlağı kale önüne ortaladı. Jota, düzgün bir vuruşla skoru belirledi: 2-4. Öte yandan Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin en golcü oyuncusu unvanını elde eden Ronaldo, bu maçta da fileleri havalandırarak Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerindeki toplam gol sayısını 19'a çıkardı Alman futbolcu Miroslav Klose'yi yakaladı.

FRANSA'YA SOĞUK DUŞ

EURO 2020 F Grubu'nda ilk maçında Almanya'yı mağlup eden Fransa, ikinci maçında Macaristan'a diş geçiremedi. 1-1. Macarlar, 45+2. dakikada Attila Fiola'nın kaydettiği golle öne geçti. 1-0. İlk yarı bu sonuçla sona erdi. Fransa, 66. dakikada Antoine Griezmann ile beraberliği getiren golü attı. 1-1. Mücadelede başka gol olmadı ve taraflar 1'er puanla sahadan ayrıldı. Bu sonuçla Macaristan gruptaki ilk puanını alırken, Fransa ise puanını 4'e yükseltti.

İSPANYOLLAR KAÇAMADI

EURO 2020 E Grubu ikinci haftasında İspanya, Sevilla'daki Olimpico de Sevilla Stadı'nda oynanan maçta Polonya ile yenişemedi: 1-1. Karşılaşmaya etkili başlayan Boğalar, 25. dakikada Morata'nın attığı harika golle öne geçti: 1-0. İkinci yarıda baskısını artıran Polonya, 54'te Lewandowski'nin golüyle beraberliği yakaladı: 1-1. 57'de İspanya Moreno ile bir penaltı atışından yararlanamazken, maç 1-1 bitti. İspanya puanını ikiye çıkartırken, Polonya puanla tanıştı.