Millilerimiz, bugün İsviçre önünde son kozunu oynayacak

EURO 2020 A Grubu'nda oynadığı ilk 2 maçtan puan çıkaramayan ve eksi 5 averajı bulunan A Millilerimiz, bugün Bakü'de İsviçre ile kader maçına çıkacak. En iyi üçüncüler arasına girmek isteyen ayyıldızlılar bugünkü mücadeleden mutlak galibiyet çıkarmak zorunda. Farklı bir galibiyet arayacak ekibimiz sonra diğer gruplardaki maçların sonuçlarına odaklanacak. Bakü Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak olan maçı Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetecek ve TRT-1 naklen yayınlayacak.

B Grubu'nda Rusya'nın ve Finlandiya'nın 3 puanı bulunuyor. Belçika, Finlandiya karşısında 3 farklı bir galibiyet alırsa, Finlandiya'nın averajı -3 olacak. Rusya-Danimarka maçının sonucu da 3. olan takımı belirleyecek. C Grubu'nda 3'er puanı bulunan Ukrayna ile Avusturya'dan birisi 2 ya da daha farklı kazanırsa bir ekibin averajı -2 ya da daha fazla olacak. D Grubu'nda Çekya ve İngiltere'nin 4'er puanı var. Hırvatistan ve İskoçya 1 puana sahip. 1 puanlı 2 takım karşı karşıya gelecek. Beraberlik durumunda 2 takım da en iyi 3.'lerden birisi olamaz. Yine diğer iki gruptaki son maçların sonuçları da çok önemli.

UMUT MERAS'IN DURUMU BELİRSİZ

A Milli Takım'da İsviçre karşılaşması öncesinde hazırlıklar dün basına kapalı olarak devam etti. Galler karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan başarılı sol bek Umut Meraş'ın durumu belirsizliğini koruyor. Bu futbolcunun yerine Mert Müldür forma giyebilir.

ŞENOL GÜNEŞ İLE 79. KEZ SAHA ÇIKIYORUZ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın İsviçre karşısında Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. Deneyimli hoca, İsviçre ile bugün oynanacak A Grubu üçüncü ve son maçıyla milli takımın başındaki 79. maçına çıkacak. Ay-yıldızlılar, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde, 55'i resmi, 23'ü özel 78 maç oynadı. Milli Takım, Güneş ile çıktığı 78 maçta 37 galibiyet, 22 beraberlik ve 19 yenilgi yaşadı.