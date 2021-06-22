Hawks, 76ers’ı saf dışı bıraktı

NBA Play-Off'larında Philadelphia 76ers'ı 103-96 yenen Atlanta Hawks, seriyi 4-3 kazanarak Doğu Konferansı finaline yükseldi. Finalde Milwaukee Bucks ile karşılaşacak Hawks'un skor yükünü, 27 sayı, 7 ribauntla oynayan Kevin Huerter çekti. Trae Young 21 sayı, 10 asist, John Collins de 14 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptı. Batı Konferansı final serisinin ilk maçında Phoenix Suns, Los Angeles Clippers'ı 120-114 yendi.

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