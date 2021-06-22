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Haberler Spor Hawks, 76ers’ı saf dışı bıraktı

Hawks, 76ers’ı saf dışı bıraktı

Hawks, 76ers’ı saf dışı bıraktı

22.6.2021

NBA Play-Off'larında Philadelphia 76ers'ı 103-96 yenen Atlanta Hawks, seriyi 4-3 kazanarak Doğu Konferansı finaline yükseldi. Finalde Milwaukee Bucks ile karşılaşacak Hawks'un skor yükünü, 27 sayı, 7 ribauntla oynayan Kevin Huerter çekti. Trae Young 21 sayı, 10 asist, John Collins de 14 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptı. Batı Konferansı final serisinin ilk maçında Phoenix Suns, Los Angeles Clippers'ı 120-114 yendi.
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