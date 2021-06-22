Türkiye Euro 2020’nin en kötü takımı oldu

Milli Futbol Takımı, EURO 2020'de büyük bir hayal kırıklığı yarattı. A Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kaybeden ve sadece 1 gol atabilen kırmızı-beyazlılar, son karşılaşmada İsviçre'ye 3-1 yenilerek EURO 2020'ye sıfır puan ve eksi 7 averajla veda etti. Türkiye, kötü bir istatistiğe imza attı. Üç maçta kalesinde 8 gol gören ve sadece bir gol atabilen Milliler, Avrupa Şampiyonası tarihinin en kötü 5. gol averajıyla turnuvadan geri döndü. Milli takımın EURO 2020'deki tek golü İrfan Can Kahveci'den geldi. EURO 96'yı eksi 5 averajla bitiren A Milli Takım, EURO 2020'yi eksi 7 ile kapatarak en düşük gol averajında kaldığı grup aşamasını bitirdi. Şenol Güneş yönetiminde tarihinde ilk kez üst üste üç maçta yenilen A Milli Futbol Takımımız, Danimarka'dan sonra iki Avrupa Şampiyonası'nı sıfır puanla tamamlayan ikinci ekip oldu.

25 YIL ÖNCE DE OLMUŞTU

Türkiye, ilk kez katıldığı 1996 Avrupa Şampiyonası'nda da puan alamamıştı. Danimarka ise 1988 ve 2000'de puan yüzü görememişti.



GÜNEŞ: SORUMLU BENİM

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'den elenmelerinin tek sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi. Güneş, "Üzgünüz çünkü bu turnuva için uzun zamandır biz de bekliyorduk. Herkesin milli takım etrafında kenetlendiği bir dönemde güzel bir hikaye yazmaya çalıştık. İyi bir futbolla beraber iyi sonuçlar bekliyorduk. Futbolumuzu ön plana çıkartıp gruptan çıkmak hedefimizdi. Ama kötü başladık. Öz güven kaybı yaşadık. İkinci maç daha ağır geldi ama bu maça iyi başladık. Genç bir takımız, oyuncularımız tecrübe kazanıyor. Daha iyi bir takım yaratacağız" dedi.



TARİHE GEÇTİLER

EURO 96'daki maçlarda Hırvatistan'a 1-0, Portekiz'e 1-0 ve Danimarka'ya 3-0 yenilen A Milli Futbol Takımımız, o turnuvayı eksi 5 averajla tamamlamıştı. Bu turnuvayı eksi 7 averajla tamamlayan ay-yıldızlılar, en düşük gol averajında kaldığı grup aşamasını geride bıraktı. EURO 2000 grup maçlarına 2-1'lik İtalya yenilgisiyle başlayan Türkiye, İsveç ile golsüz berabere kalmış, Belçika'yı 2-0 yenerek gruptan çıkmıştı. EURO 2008, Portekiz'e 2-0 yenilerek turnuvaya başlayan Milliler, İsviçre'yi 2-1 ve Çek Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. 2016'da Hırvatistan'a 1-0, İspanya'ya 3-0 yenilen Çek Cumhuriyeti'ni ise 2-0 yenerek grup maçlarını tamamlamıştı. Avrupa Şampiyonası'nda en kötü averaja sahip takımlar ise 2000'de Danimarka, 2004'te Bulgaristan, 2012'de İrlanda, 1984'te Yugoslavya, 2020'de de Türkiye oldu.