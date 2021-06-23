Basketbolda milli şölen

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 29 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kanada'nın Victoria kentinde düzenlenecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekibin aday kadrosunda yer alan Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz, Kanada'daki kamp kadrosuna dahil olacak. A Milli Erkek Basketbol Takım Menajeri Kerem Tunçeri, "Kanada'da düzenlenecek Olimpiyat Elemeleri için İstanbul'daki hazırlıklarımızı tam kadro olarak sürdürüyoruz. Yarın organizasyonun yapılacağı Kanada'ya gidip buradaki kamp çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

ÇOK KRİTİK MAÇLAR OYNAYACAĞIZ

A Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri şöyle konuştu: "İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Hedefimiz başarılı olmak. Bunun için de çok çalışıyoruz." A Milliler, Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ sabaha karşı 05.35'te Uruguay ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ yine sabaha karşı 05.35'te Çekya ile mücadele edecek.