Güneş, sekiz isme hiç şans tanımadı

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndan erken elenen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş'in oyuncu tercihleri eleştiriliyor. Güneş, EURO 2020 finallerine götürdüğü 26 kişilik kadrosundan, 18 futbolcuya süre verirken, 8 futbolcusunu oynatmadı.

Trabzonspor 'dan takıma aldığı Abdülkadir Ömür'ü hiç yedek kulübesine bile almadı. Güneş'in, İtalya, Galler ve İsviçre olmak üzere gruptaki 3 karşılaşmada da hiç oyundan almadığı isimler; kaleci Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü ve Burak Yılmaz oldu. Kaleciler Mert Günok ve Altay, Ozan Kabak, Taylan, Enes, Rıdvan Yılmaz ve Kerem hiç sahaya çıkamadı.