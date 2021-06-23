EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndan erken elenen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş'in oyuncu tercihleri eleştiriliyor. Güneş, EURO 2020 finallerine götürdüğü 26 kişilik kadrosundan, 18 futbolcuya süre verirken, 8 futbolcusunu oynatmadı.
Trabzonspor 'dan takıma aldığı Abdülkadir Ömür'ü hiç yedek kulübesine bile almadı. Güneş'in, İtalya, Galler ve İsviçre olmak üzere gruptaki 3 karşılaşmada da hiç oyundan almadığı isimler; kaleci Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü ve Burak Yılmaz oldu. Kaleciler Mert Günok ve Altay, Ozan Kabak, Taylan, Enes, Rıdvan Yılmaz ve Kerem hiç sahaya çıkamadı.
Güneş, sekiz isme hiç şans tanımadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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