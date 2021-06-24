Buca Zaferspor lider tamamladı

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 2. Bölge 1. Grup'ta 4'te 4 yapan lider Buca Zaferspor, 5. hafta mücadelesinde Torosgücü'nü 2-0 yenerek, 5. maçını da kazanıp grubu lider bitirmeyi garantiledi. Sarı-kırmızılı takım, ilk devreyi 25. dakikada Onur Okan'ın kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. Buca Zaferspor, 90+3. dakikada Sergen Şakirler'in golüyle farkı ikiye çıkartıp, zaferini perçinledi. Gruptaki diğer maçta Bornova Yeşilova, Torbalıspor'u 2-1 yendi.

ÇİĞLİ BELEDİYE ÜMİTLENDİ

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Bölge 2. Grup'ta ikinci sıradaki Çiğli Belediyespor, 5. haftada İzmirspor'u 2-0 yenerek grup birinciliği umutlarını son haftaya taşıdı. Kırmızı-siyahlılar, 42. dakikada Özenç Akdağ'ın golüyle devreyi 1-0 önde tamamladı. Çiğli Belediyespor, 62. dakikada Hasan Irgat'ın kendi kalesine attığı golle skoru 2-0 yaptı ve sahadan 3 puanla ayrıldı. 27 Haziran Pazar günü oynanacak Çiğli Belediyespor-Aliağa Futbol maçı grup liderini belirleyecek.

■ SERVET SARUN