  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Buca Zaferspor lider tamamladı

lider tamamladı

Buca Zaferspor lider tamamladı

24.6.2021

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 2. Bölge 1. Grup'ta 4'te 4 yapan lider Buca Zaferspor, 5. hafta mücadelesinde Torosgücü'nü 2-0 yenerek, 5. maçını da kazanıp grubu lider bitirmeyi garantiledi. Sarı-kırmızılı takım, ilk devreyi 25. dakikada Onur Okan'ın kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. Buca Zaferspor, 90+3. dakikada Sergen Şakirler'in golüyle farkı ikiye çıkartıp, zaferini perçinledi. Gruptaki diğer maçta Bornova Yeşilova, Torbalıspor'u 2-1 yendi.

ÇİĞLİ BELEDİYE ÜMİTLENDİ
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Bölge 2. Grup'ta ikinci sıradaki Çiğli Belediyespor, 5. haftada İzmirspor'u 2-0 yenerek grup birinciliği umutlarını son haftaya taşıdı. Kırmızı-siyahlılar, 42. dakikada Özenç Akdağ'ın golüyle devreyi 1-0 önde tamamladı. Çiğli Belediyespor, 62. dakikada Hasan Irgat'ın kendi kalesine attığı golle skoru 2-0 yaptı ve sahadan 3 puanla ayrıldı. 27 Haziran Pazar günü oynanacak Çiğli Belediyespor-Aliağa Futbol maçı grup liderini belirleyecek.

■ SERVET SARUN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Buca Zaferspor lider tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.