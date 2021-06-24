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Haberler Spor Filenin Sultanları Amerika önünde

önünde

Filenin Sultanları Amerika önünde

24.6.2021

İTALYA'NIN Rimini kentinde düzenelenen FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'ne katılan Türkiye A Milli Voleybol Takımı, ilk maçında yarın ABD ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. İlk turda çıktığı 15 maçın 11'ini kazanan Filenin Sultanları, yarı finalde yarın 15'te 14 yapan ABD ile final biletini kapmak için mücadele edecek. Kazanan ekip, finale yükselecek ve Brezilya- Japonya karşılaşmasının galibiyle şampiyonluk maçına çıkacak. Kaybeden taraflar ise üçüncülük maçı yapacak. A Milli Takım, FIVB Milletler Ligi'nin ilk turunda ABD ile oynadığı maçı 3-1 kaybetmişti.
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