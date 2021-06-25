AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks'ı 116-113 yenerek Doğu Konferansı final serisinde 1-0 öne geçti. Trae Young, 48 sayı, 11 asist ve 7 ribauntla yıldızlaştığı gecede Hawks'ı galibiyete taşıdı. John Collins 23 sayı, 15 ribauntla oynarken, Kevin Huerter 13, Clint Capela ise 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Atlanta Hawks final serisine iyi başladı: 116-113 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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