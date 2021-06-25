F.Bahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, suskunluğunu bozdu ve bugün başlayacak seçimli genel kurul öncesi zehir zemberek açıklamalarda bulundu, başkan Ali Koç'u hedefine aldı.

"SENİ AFFETMEM"

Yıldırım'ın "Seni affetmem. Seni bu seyirciyle göndereceğim. Ali Koç sen Koç'luğunu bil. Bundan sonra sahnedeyim haberin olsun" şeklindeki

sert sözleri dikkat çekti. Top-lantı süresince Koç'un yöne-tim şeklini eleştiren ve genel kurulda aday olmayacağının da altını çizen Yıldırım, "Yeni yönetim geldiğinden beri acaba 1 tane ağaç dikti mi? Sadece kulübün oraya 1 tane bekçi kulübesi yaptılar. 16 bin kişi seni beyaz atlı prens gibi gördü. Geleceksin, prensesi uçuracaksın ama Fenerbah-çe küme düşüyordu, küme" şeklinde yorumunda bulundu. "Bugüne kadar sabrettim, bundan sonra etmem! Yanın-daki insanlar 'Aziz Yıldırım'a göstereceğiz' diyorlar. Bana kimse bir şey gösteremez" diyen Yıldırım sözlerine şu şekilde devam etti:

"BENİ KIZDIRMAYIN"

"Her gecenin bir sabahı olmaz, bilin! Beni kızdırma-yın! Ayıp denen bir şey var, sustukça üstümüze geliyorsu-nuz. Ben Fenerbahçe'nin ken-disiyim! 30 yılımı verdim ben! Beni soyundurmayın yeniden! Korkuyorsunuz! Korku dağ-ları sardı, gidiyorsunuz boy-kot yapacaklar diyorsunuz. Biz Fenerbahçeliyiz, boykot yapmayız! Ahlaksızlar! Bizi şikayet etmeyin. Ben de gidip başkalarının söylediğini yap-mam, bunu bilin. Finansal konuşacağım, konuşacağım tabi. Sen konuştun, 3 senedir anlatıyorsun. 'Enkaz aldık' vesaire. Benim ve arkadaşla-rımın suistimali varsa mahke-melere orada. Gidersiniz bizi mahkemeye verirsiniz. Ama ben sizi mahkemeye verece-ğim." Öte yandan Yıldırım 3 Temmuz süreciyle ilgili de konuşurken, kızının kendisine yazdığı mektubu okurken duygu dolu anlar yaşadı.



"GEREĞİNİ YAP YOKSA ADAY OLMA"

Aziz Yıldırım, Rahmi Koç'a saygısı ve sevgisi olduğunu, kendisini hapishanede ziyaret ettiğini ifade ederek, "Onu kıracağım diye vallahi çekiniyorum. Ama Ali Koç çekinmiyor. Sen Koç'sun ya. Sen benim gibi babası öğretmen aile çocuğu değilsin. Sen Koç'un farkında değilsin. Sen gereğini yap, yapmayacaksan aday olma. Burada 34 bin üye var birisi çıkar elbet" dedi.



"BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİM"

Aziz Yıldırım, canlı yayında yaptığı konuşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Yıldırım, "Başkan Erdoğan'a Türk sporunun gelişimi için teklif ettiğimiz konuların kanunlaşması konusunda, stadyum ve tesis yapımında teşekkürlerimi sunuyorum. Fenerbahçe Üniversitesi açılış zamanı Başkan Erdoğan bize çok destek oldu" diye konuştu.