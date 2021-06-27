Barcelona’nın zor Messi kararı

BARCELONA, iç transferde zor bir kararın eşiğine geldi. Dış transferde Aguero ve Depay gibi yıldızları katan, bunun yanı sıra Lionel Messi ile yeni sözleşme görüşmeleri yapan Katalan ekibinin, Arjantinli yıldızla imzalaması halinde maaş bütçesini 200 milyon Euro düşürmesi gerekecek. Marca'nın haberine göre, şu anda Barcelona'nın gelirlerinin büyük bölümü oyuncuların maaşlarına gidiyor. Katalan ekibi Finansal Fair Play anlamında da sıkıntı yaşamamak için Messi ile sözleşme imzalanması halinde maaş bütçesini düşürmesi gerekecek. Dolayısıyla Barcelona yönetimi, Koeman ile görüşerek yeni sezon planlarında olmayan oyuncularla yollarını ayıracak.

MERİH DEMİRAL'A ROMA TALİP OLDU

JUVENTUS'TA forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, Jose Mourinho yönetimindeki Roma'nın transfer listesine dahil edildi. Sky Sport'un haberine göre Roma yaz transfer döneminde Juventus'tan Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor. Roma'nın sınırlarını zorlayan Juventus, Merih Demiral'ın gidişine izin vermek için takas ya da taksit olmaksızın nakit 40 milyon Euro talep ediyor. Eğer bu satış gerçekleşirse Merih Demiral, Roma tarihindeki en pahalı transfer olacak.

OZAN KABAK İÇİN RENNES DEVREDE

LİVERPOOL'DA geçirdiği yarım sezonun ardından teknik direktör Jürgen Klopp'un düşük puan verdiği Ozan Kabak, kariyerini Fransa'da sürdürebilir. Bonservisi Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'te bulunan Kabak için Ligue 1 ekibi Rennes devreye girdi. Fransız ekibi, Schalke 04'e Ozan Kabak'ın durumunu sordu. İki ekibin bonserviste anlaşması durumunda son kararı milli futbolcu verecek.