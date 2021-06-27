Gururumuz Ferhat

KATAR'DA düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde İzmirli milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, bir gurur daha yaşattı ve 15.566 puanla altın madalya kazandı. Artistik cimnastikte Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 2 yıl altın madalya kazanıp tarihe geçen Göztepe Spor Kulübü sporcusu Ferhat Arıcan yeni hedef olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı belirledi.

YENİ HEDEFİ OLİMPİYATLAR

BAŞARILI sporcu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda paralel bar ve kulplu beygirde yarışacağını belirtmiş, "Paralel barda son 2 yılın Avrupa şampiyonuyum. İnşallah Olimpiyat Oyunları'nda da bu performansımı sürdürerek tarihi bir başarı elde etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Türk halkı olimpiyat oyunlarında Türk Milli Takımı'nı izlesin. Cimnastikte takım olarak çok büyük başarılar elde edeceğiz, takipte kalsınlar. Bizi izlemeye devam etsinler ve dualarını eksik etmesinler" şeklinde konuşmuştu. Öte yandan paralel bar finalinde diğer milli cimnastikçi Ahmet Önder ise 13.833 puanla sekizinci oldu.