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Haberler Spor Göztepeli Havva Avrupa ikincisi

Göztepeli Havva Avrupa ikincisi

Göztepeli Havva Avrupa ikincisi

28.6.2021

Göztepe'nin milli yelkencisi Medine Havva Tatlıcan, İspanya'da düzenlenen 2021 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda kızlar kategorisinde ikinci olarak ülkemize bu kategoride Avrupa'da tarihinin en iyi derecesini getirdi. Medine Havva, Cadiz kentindeki organizasyonda 10 yarış sonunda topladığı 57 puanla kürsüde ikinci sırayı elde etti. Millilerimiz, Avrupa Şampiyonası'nda takım sıralamasında da üçüncü sırayı elde etti. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, sporcuları başarılarından dolayı kutladı.

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