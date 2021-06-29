Basketbolda Millilerin kadrosu belli oldu

KANADA'DA bugün başlayacak FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu. Orhun Ene yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Alperen Şengün (Beşiktaş Icrypex), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Ömer Faruk Yurtseven (Miami Heat), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers), Ersan İlyasova (Utah Jazz). FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alan A Milli Takım, gruptaki ilk maçında yarın TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek.

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