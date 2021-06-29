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İzmir’de 3. Lig ateşi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Bölge 1. Grubu lider bitiren ile 2. Grubu zirvede tamamlayan çeyrek finalde rakip olacak

İzmir’de 3. Lig ateşi

29.6.2021

KORONA virüs pandemisi nedeniyle bu sezon farklı bir formatla kısa fikstürle oynanan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) çeyrek final heyecanı yaşanacak. 2. Bölge'de İzmir temsilcilerinden Aliağa FK ve Buca Zaferspor, gruplarını lider tamamlayarak isimlerini çeyrek finale yazdırdı.

MAÇLAR TARAFSIZ SAHADA
2. Bölge 2. Grup'ta iddialı bir kadro kurup uzun süre sezonun başlamasını bekleyen Aliağa FK, son maçta Çiğli Bld'yi ile Çiğli Galip Öztürk Stadı'nda 2-2 berabere kalarak grubu 10 puanla zirvede tamamladı. Sarı-siyahlılar, 31'de Özkan ve 37'de Enes'in golleri ile ilk yarıyı 2-0 önede kapattı. Çiğli, 85'te Taner ve 90+4'te Aydın'ın penaltıdan attığı golle 2-2'yi yakaladı ama sonunu getiremedi. 2. Bölge 1. Grup'ta Buca Zafer, 6 maç sonunda grubu 15 puanla lider bitirdi. Aliağa FK ile Buca Zafer, tarafsız sahada oynanacak çeyrek final maçında rakip olacak. Kazanan takım yarı finale yükselecek, 3. Lig'e bir adım daha yaklaşacak.

■ SERVET SARUN

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