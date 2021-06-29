Tırmanma yarışı nefesleri kesti

OTOMOBİL sporlarında AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası ilk etabı olan İzmir Salados Tırmanma Yarışı, İzmir Motorsporları Kulübü ev sahipliğinde yapıldı. Kemalpaşa Park Orman Tesisleri'nde hafta sonu gerçekleştiren yarışlarda Sütçüler-Beşpınar arasındaki 5 kilometrelik parkurda üç çıkış olarak koşuldu. Kategori 1'de Citroen Saxo VTS ile Bursa'dan Taner Oruç sezona zaferle başladı. Kategori 2'de Ford Fiesta R2 ile Burak Başlık birinci oldu. Kategori 3'te tırmanma yarışlarının tecrübeli ismi Ankaralı Refik Bozkurt Renault Sport Clio ile birinciliğe ulaştı. Kategori 4'te ise İzmir'den ev sahibi pilot Ayhan Germirli Mitsubishi Lancer EVO IX ile hem birinciliği, hem de 03:35,54'lük zamanı ile 'en hızlı çıkış' ödülünü kazanan isim oldu.

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